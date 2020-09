"Canosa SiCura": l'iniziativa della diocesi di Andria per la legalità

Una Città SiCura in cui lenire le ferite subite e in cui denunciare con coraggio i torti messi in atto dalla criminalità.

Una Città SiCura dove tutti i cittadini si sentano corresponsabili del bene comune e possano costruire insieme un futuro migliore.

Chiediamo un potenziamento e un maggiore coordinamento delle Forze dell'Ordine perché tutti i canosini possano vivere in totale sicurezza.

Chiediamo un centro di ascolto per i cittadini dedicato alla sicurezza, affidato ad esperti che sappiano garantire il sostegno e l'aiuto necessari e affrontare con serietà situazioni di disagio sociale.

Chiediamo alle Istituzioni un instancabile sforzo e maggiore senso di responsabilità per il bene comune del nostro territorio, perché ci si impegni in maniera costante nell'educazione alla legalità e alla giustizia sociale.

Chiediamo a tutti i cittadini di Canosa di Puglia di camminare insieme e senza paura per le strade della nostra amata città, per sognare insieme una Canosa più bella, più sicura in cui non avere timore di vivere con autenticità e perseveranza la cultura della legalità. Perché i nostri sogni diventino segni tangibili di giustizia.

«Nell'ultimo periodo il bel volto della Città di Canosa di Puglia - scrive don Geremia Acri - è stato deturpato da orribili notizie di cronaca. Lo scorso 10 settembre u.s., nel cuore della notte, il fragore di una bomba carta ha svegliato un quartiere periferico della Città; l'ennesimo ordigno questa volta fatto esplodere all'interno del parcheggio del Commissariato della Polizia di Stato. Un atto gravissimo contro le istituzioni della nostra Repubblica, la società civile e la dignità umana di ciascun cittadino. Un atto ignobile contro un presidio di legalità ove uomini e donne lavorano per la sicurezza di questa Città, troppe volte vittima di atti illegali.Ora è tempo che la parte buona della Città ri-scopra il suo volto più bello per mostrare vicinanza alle Forze dell'Ordine e per sensibilizzare la cittadinanza a vivere "nel rumore" della legalità. Per questo motivo, molte associazioni civili e realtà ecclesiali si sono riunite per affermare con forza che vogliono una Canosa SiCura.I Canosini vogliono una Canosa SiCura in cui tutti possano vivere senza timore nella propria quotidianità, nel rispetto della legge e delle istituzioni democratiche. Per questo, rivolgendoci alle autorità competenti, chiediamo più controlli perché le nostre vite siano fortemente tutelate.Pertanto,invitano tutti i cittadini a partecipare a unIl nostro segno di riconoscimento sarà il colore bianco, luminoso simbolo di purezza e di vita. Invitiamo tutti i partecipanti ad indossare una maglia o un accessorio bianco. Nel rispetto della normativa anti-covid19, i partecipanti dovranno rispettare il distanziamento sociale e dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina. Partecipiamo tutti, insieme, perché se saremo in tanti e uniti daremo voce ai nostri diritti. Non possiamo rimanere indifferenti!».