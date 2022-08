Candidature Pd, Boccia: "Per la Puglia, con orgoglio e responsabilità"

"Rappresentare la comunità del Partito democratico della Puglia in Senato sarà un grande onore. In questi anni la Puglia ha mostrato al mondo tutta la sua bellezza e le sue infinite opportunità. Ha dimostrato all'Italia intera che può esserci un altro Sud. Il Sud con la schiena dritta, il Sud del progresso tra tradizione e innovazione tecnologica. Non dobbiamo fermarci, nè tornare indietro, ma vogliamo rafforzare ancora di più la nostra terra con l'impegno di tutta la nostra comunità. È una grande responsabilità che affronteremo ancora tutti insieme con l'orgoglio e la passione di sempre". Lo scrive sui social Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale.