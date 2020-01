Una caduta accidentale in casa è costata la rottura di un femore ad un uomo di 80 anni, che questa sera è stato tratto in salvo, dall'intervento congiunto di Vigili del Fuoco, Polizia Locale e 118.Il salvataggio è avvenuto intorno alle ore 19 in viale Virgilio, in un complesso di ex alloggi dello IACP, ora Arca Puglia. L'uomo, da quando si apprende da prime sommarie informazioni, viveva solo nella sua abitazione ed ha chiesto aiuto dopo l'incidente domestico.Particolarmente laboriose le operazioni di salvataggio, in quanto l'abitazione si trova al quarto piano ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Corato, per aprire la porta, chiusa all'interno, in quanto l'uomo era riverso sul pavimento.L'umo è stato quindi soccorso da un equipaggio del servizio 118 e trasportato presso il locale nosocomio, dove è stato ricoverato presso il reparto di ortopedia. L'uomo non versa in pericolo di vita.