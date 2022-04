Ieri pomeriggio, giovedì 7 aprile, sul tratto di autostrada direzione nord dell'A/14, nei pressi di Canosa di Puglia è stata evitata una tragedia grazie al tempestivo intervento di una pattuglia della Sottosezione Autostradale della Polizia di Stato.Sono passate da poco le ore 13, quando un autobus colmo di passeggeri diretto a Francoforte è costretto a fermarsi sulla corsia d'emergenza per un'avaria del motore. Gli autisti scesi dal mezzo notano del fumo provenire dalla parte posteriore del mezzo. Sono minuti, attimi brevissimi e un principio di incendio scoppia nella parte posteriore del mezzo. Decisivo è stato l'intervento di una pattuglia della Polizia stradale, che transitando in quel frangente percepisce il pericolo incombente e, bloccato il tratto di strada, i due agenti si gettano in soccorso dei malcapitati. Due giovani poliziotti. Mentre uno rallenta la circolazione l'altro sale sull'autobus e con estrema lucidità e professionalità, contenendo il panico dei passeggeri, in pochi minuti riesce a portare in salvo i 24 passeggeri presenti sull'autobus. Molti sono anziani e bambini. Sono stati minuti decisivi quelli. Il tempo di mettere in sicurezza i viaggiatori che l'autobus è avvolto dalle fiamme. I Vigili del fuoco intervenuti di lì a poco tempo, hanno spento l'incendio che nel frattempo aveva distrutto completamente l'autobus. Dramma sfiorato grazie al coraggio degli uomini della Polizia di Stato della provincia Barletta Andria Trani. Alcuni passeggeri, ancora visibilmente scossi hanno abbracciato i due poliziotti intervenuti che non hanno riportato per fortuna nessun danno. Tanta paura e tutto è fortunatamente finito bene. I passeggeri hanno ripreso il viaggio verso la destinazione con l'arrivo di un autobus sostitutivo giunto sul posto.