Assemblea sindacale ad Andria del SIAP provinciale

E' in programma ad Andria, mercoledì 9 novembre, con inizio alle ore 10 presso la sala riunioni della Questura di Andria, in via della Indipendenza 4, l'assemblea provinciale Barletta Andria Trani del SIAP - Sindacato Italiano Appartenenti alla Polizia.L' ordine del giorno prevede la discussione dei seguenti punti:- Rinnovo CCNL 2022/2024 (da Agente a Dirigente Generale);- Pensioni e Previdenza Integrata;- Relazioni Sindacali;- Accordo Nazionale Quadro;- Criticità concorsi interni;- Disagio Psicologico e nuovo Art. 48 bis.- Criticità TerritorialiAi lavori prenderanno parte Francesco Tiani Segretario Generale Regionale Puglia. Introduce Vito Ventrella Segretario Generale Interprovinciale BAT - BARI.I saluti saranno del Questore della BAT Roberto Pellicone.Intervento di Giuseppe Tiani, Segretario Generale SIAP