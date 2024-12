Anima Mea sceglie Andria per concludere la XVI edizione del festival

Dopo aver attraversato sei città della Puglia con ben 9 produzioni originali e 19 concerti, la, festival di musica antica e arti connesse, giunge al suo epilogo nella suggestiva Chiesa di Sant'Anna di Andria. Il concerto, in programma, chiuderà un percorso che ha saputo intrecciare musica, cultura e bellezza dei luoghi, trasformando ogni appuntamento in un'esperienza unica.L'evento finale vedrà l'Ensemble Orfeo Futuro con il soprano Angelica Disanto, diretti dal maestro Luca Guglielmi, eseguire i mottetti di Giovanni Antonio Guido, capolavori che uniscono il Belcanto italiano allo stile moderno delle corti di Parigi e Vienna, e la "Chiacona" di Antonio Bertali, un brano di straordinario virtuosismo.Il festival, con i suoi eventi, ha toccato Bari, Andria, Bisceglie, Minervino Murge, Palo del Colle e Sannicandro di Bari, valorizzando le peculiarità architettoniche e storiche di ogni città. Questo ultimo concerto è organizzato in collaborazione con l'associazionesezione di Andriache condivide con Anima Mea l'obiettivo di promuovere il patrimonio culturale. La Chiesa di Sant'Anna, grazie al suo fascino senza tempo, rappresenta la cornice perfetta per concludere un'edizione indimenticabile."L'itinerario musicale e letterario corredato dal racconto fotografico segna il passo artistico della storia intrecciato alle persone e ai luoghi: è relazione, è poesia! – spiega– Immergersi in questa relazione ci inserisce, attraverso le diverse arti, nel cammino universale dei popoli rivelando ad ogni persona la vicinanza ad ogni altra persona. La partecipazione a questo percorso è esperienza di Bellezza, è cammino di Pace".I biglietti disponibili all'ingresso o online tramite il sito ufficiale www.lamoroso.it/anima-mea