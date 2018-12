Andriabike, trionfo in Coppa Italia Ciclocross per il giovane Anthony Montrone

Quinta. Con quattro portacolori schierati. Straordinaria prova di forza della Puglia a San Fior (Treviso) nella Coppa Italia di ciclocross giovanile per rappresentative regionali, assegnata attraverso la compilazione di una classifica a punti frutto della sommatoria fra i migliori risultati che ciascuna regione ha riportato fra Esordienti e Allievi, maschili e femminili, sia primo che secondo anno. L'ennesima dimostrazione che col lavoro duro e il giusto atteggiamento è possibile fare ciclocross anche al sud.I contenuti tecnici dell'affermazione conquistata dalla squadra che il biscegliese Piero Loconsoloe il coratino Maurizio Carrer, responsabili del settore fuoristrada, hanno presentato all'appuntamento in Veneto sono chiarissimi: due primi posti, due terzi posti (calcolando anche l'eccellente prestazione di Vittorio Carrer fra gli Allievi secondo anno, che purtroppo non ha potuto far somma nella graduatoria di Coppa) e un ottavo posto.L'acuto di Anthony Montrone (Andriabike) fra gli Esordienti secondo anno ha portato in dote 30 punti. Gran gara quella dell'andriese, campione italiano in carica, bravo a fare selezione nel corso dei tre giri del percorso e a staccare il veneto Mattia Settin (a 1"5) nel rush finale, dopo aver regolato gli altri principali protagonisti della corsa (tutti oltre i 39" di distacco).Un irresistibile Ettore Loconsolo ha trionfato fra gli Allievi secondo anno, regolando il piemontese Gabriel Fede (a 8"8) e il compagno di squadra Vittorio Carrer (a 11"7), che purtroppo, a causa dei regolamenti che penalizzano le regioni con minor numero di praticanti, non ha potuto contribuire al bottino del team. Peccato, perché da una sola partenza la Puglia avrebbe ricavato 52 punti e invece s'è dovuta "accontentare" dei 30 conquistati dal biscegliese, maglia tricolore in carica.Ivan Carrer ha lottato per il successo, centrando un ottimo terzo posto al traguardo, tra gli Allievi primo anno. Il coratino ha chiuso a soli 9 secondi dal vincitore, l'altoatesino Andrea Dallago e a otto secondi dal piemontese Marco Betteo. 22 punti per la rappresentativa.Vale tanto anche l'ottavo posto conquistato da Ilaria Scarpa tra le Allieve secondo anno. La salentina tesserata per la Scuola di ciclismo Ludobike Racing Team Bisceglie ha portato in dote alla rappresentativa 9 punti in ragione di una prestazione generosa, buon viatico per gli impegni futuri e le potenzialità di crescita di un talento che sembra non ancora del tutto espresso.91 punti totalizzati con quattro corridori, che sarebbero stati 113 con cinque se le regole federali l'avessero consentito: questo l'esito di una trasferta soddisfacente e non soltanto per le vittorie e i podi. La Puglia, che in realtà, non considerando il Team Relay (cioè la staffetta) ha fatto persino più punti delle due squadre schierate dal Veneto e perciò si sarebbe classificata terza, ha ancora una volta portato sui campi gara una mentalità vincente e un'organizzazione meticolosa.