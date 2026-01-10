Sabino Napolitano
Politica

Andria, tutti i big del centrodestra pugliese a sostegno del candidato sindaco Sabino Napolitano

Domani 11 gennaio nella Sala Attimonelli la presentazione ufficiale in vista delle amministrative

Andria - sabato 10 gennaio 2026 18.29
Ci saranno tutti i big del centrodestra pugliese a sostegno del candidato sindaco Sabino Napolitano, che si presenta ai cittadini e alla stampa con un incontro pubblico. L'appuntamento è domani 11 gennaio alle ore 10 nella Sala Attimonelli di Andria (corso Cavour 194).

Sabino Napolitano è il candidato sindaco unanimemente individuato da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Liberali Riformisti-Nuovo PSI, Puglia Popolare, Movimento Pugliese, UdC, Io Sud e Generazione Catuma, in vista delle elezioni amministrative di Andria della prossima primavera.

All'evento sono previsti gli interventi di Marcello Gemmato (sottosegretario alla Salute e segretario regionale Fratelli d'Italia), Roberto Marti (senatore e segretario regionale Lega), Mauro D'Attis (onorevole e segretario regionale Forza Italia), Francesco Ventola (europarlamentare Fratelli d'Italia), Mariangela Matera (onorevole Fratelli d'Italia), Luigi De Mucci (segretario regionale Npsi-Liberali e Riformisti), Adriana Poli Bortone (sindaco di Lecce per Io Sud), Carlo Laurora (commissario regionale Puglia Popolare), Nico D'Ambrosio (rappresentante regionale Movimento Pugliese), Luigi Morgante (segretario regionale Noi Moderati), Antonio Lattanzio (rappresentante provinciale Unione di Centro) e Gabriele Marzano (referente Generazione Catuma).
  • Comune di Andria
  • centrodestra
  • Sabino Napolitano
  • elezioni comunali 2026
