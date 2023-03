Anche la città di Andria in marcia a Napoli contro l'autonomia differenziata

Social Video 2 minuti La sindaca Giovanna Bruno a Napoli in rappresentanza di Andria

E' un NO forte, deciso al decreto "Calderoli", quello che scandiscono con le loro dichiarazioni le centinaia di Primi cittadini che oggi, venerdì 17 marzo, si sono riuniti a Napoli nell'aula di Santa Maria La Nova, provenienti da tutta Italia e soprattutto dal Sud, per la manifestazione nazionale contro l'ipotesi di autonomia differenziata voluta dal governo Meloni.Nel capoluogo campano è giunta anche una delegazione del Comune di Andria, con la sindaca Giovanna Bruno accompagnata dagli assessori Di Bari e Colasuonno: «Siamo a Napoli -sottolinea la Prima cittadina- con una vasta rappresentanza di Sindaci, giunti da tutta Italia. Anche con una folta delegazione della Puglia, con il Sindaco di Napoli, a fare gli oneri di casa. Gaetano Maffredi. Siamo oggi nel giorno in cui si celebra l'unità nazionale, la festa del tricolore dell'inno nazionale per dire "No" alla proposta di autonomia differenziata, così come il Governo centrale la vuol portare avanti. No alla proposta Calderoli. Siamo per un Italia unita» prosegue «Noi Sindaci stiamo facendo un lavoro incredibile anche in questo momento storico per tenere l'unità dei territori. Non concepiamo il fatto che si vada avanti con una differenziazione senza che noi amministratori locali siamo stati coinvolti in questa proposta di legge. Allora qui da Napoli parte questa protesta, in maniera anche simbolica che si è scelta la piazza di Napoli dopo l'incontro assembleare che si svolge qui questa adunanza estesa a tutti i sindaci. Ci sarà anche una manifestazione all'esterno, un corteo che si snoderà fino a piazza Plebiscito. Tanti sono i Sindaci interventi, il Presidente Nazionale dell'ALI Matteo Ricci, Sindaco di Pesaro, poi c'è il Sindaco di Bari Antonio Decaro, poi ci sono tanti sindaci della Campania, della Basilicata del Molise, della Puglia e dell'Abruzzo» conclude «Tante altre rappresentanze da altre parti d'Italia si stanno comunque organizzando in queste ore semplicemente per rivendicare una cosa importante, quella di essere in dialogo sui temi che si riversano necessariamente sulla storia quotidiana delle nostre comunità, comunità che viviamo e rappresentiamo».Prima di raggiungere il capoluogo campano, gli amministratori comunali hanno incontrato al casello autostradale di Avellino, la dottoressa Brunella Asfaldo, già Segretaria generale al Comune di Andria ed attualmente segretaria generale alla provincia di Avellino. Un breve incontro per riaffermare il legame di amicizia che la lega alla Città Fidelis.