Sabino Napolitano
Politica

Andria, il centrodestra presenta il candidato sindaco Sabino Napolitano

L'appuntamento è in programma domenica 11 gennaio nella Sala Attimonelli

Andria - giovedì 8 gennaio 2026 21.06
Il candidato sindaco del centrodestra, Sabino Napolitano, si presenta ai cittadini e alla stampa con un incontro pubblico. L'appuntamento è domenica 11 gennaio alle ore 10 nella Sala Attimonelli di Andria (corso Cavour 194), alla presenza di tutti i rappresentanti della coalizione di centrodestra.
Sabino Napolitano è il candidato sindaco unanimemente individuato da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Liberali Riformisti-Nuovo PSI, Puglia Popolare, Movimento Pugliese, UdC, Io Sud e Generazione Catuma, in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera. All'evento sono previsti gli interventi di parlamentari pugliesi, consiglieri regionali, segretari regionali e provinciali dei partiti della coalizione.
