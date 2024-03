Andria e le sue imprese presenti nel nuovo direttivo della Sezione Agroalimentare di Confindustria Bari e BAT

L'esecutivo sarà in carica per il quadriennio 2024-2028

Mercoledì 20 marzo 2024 l'Assemblea della Sezione Agroalimentare di Confindustria Bari e BAT ha eletto il suo nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 2024-2028.La squadra del nuovo presidente di Sezione Pasquale D'Addato (Carezze di Mare - Di Dio Srl) è composta: dai vicepresidenti Michele Casulli (Union Srl), Francesco Divella (F. Divella S.p.A.) e Federica Illuzzi (Industria Alimentare Apulia Srl), dai consiglieri Nicola Cusmai (Masseria Cusmai di Cusmai Nicola & c SAS), Marco de Corato (Cantine Rivera s.p.A), Valeria di Bari (Pastificio Di Bari Tarall'Oro Srl), Annalisa Fiore (Fiore di Puglia srl), Martina Galtieri (Specialmangimi Galtieri Spa), Donato Massa (La San Samuele s.r.l. ), Antonio Notarnicola (Capurso Azienda Casearia srl) e Luciana Quarato (F.lli Quarato Snc).Al nuovo presidente e al nuovo direttivo sono stati rivolti gli auguri del presidente di Confindustria Bari e BAT Sergio Fontana e di tutta l'Associazione.«L'Assemblea della Sezione Agroalimentare di Confindustria Bari e BAT -si legge nella nota- ha eletto il suo nuovo presidente per il quadriennio 2024-2028: Pasquale D'Addato. Biscegliese, laureato in Economia e Commendatore della Repubblica italiana, D'Addato ha scelto il tema dell'aggregazione come centro del suo programma di presidenza: "Il mio intento è quello di creare un cluster dell'agroalimentare che rappresenti nel mondo le produzioni di qualità del nostro territorio"»