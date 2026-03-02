film “REEL” di Gianni Quinto
Cinema

Andria diventa set cinematografico: dal 2 al 24 marzo le riprese in città per il film “Reel” di Gianni Quinto

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al nutrito gruppo di imprenditori locali che ha finanziato interamente il film

Andria - lunedì 2 marzo 2026 18.00
Dal 2 al 24 marzo la città di Andria si trasforma in un set cinematografico per le riprese del lungometraggio dal titolo "Reel", diretto da Gianni Quinto e prodotto da Nemo Produzioni APS, in collaborazione con la Città di Andria – Assessorato alle Radici e con il sostegno di un importante gruppo di imprenditori del territorio.
Si tratta di un progetto cinematografico interamente dedicato ad Andria, alla sua storia, alla sua eredità culturale e ai suoi legami identitari, con uno sguardo attento all'attualità.

Il film, che vede nel cast attori come Nicola Nocella, Maurizio Battista, Gegia, Adelmo Togliani, Michele Sinisi e Federica Calderoni, affronta un tema di grande attualità: la dipendenza dai social e il rapporto, spesso conflittuale, tra reale e virtuale. Questa mattina la conferenza stampa alla presenza del regista Gianni Quinto, di parte del cast, imprenditori e istituzioni ed una delegazione dell'Istituto scolastico "Colasanto".
«Racconta il contrasto tra la bellezza autentica della realtà e l'ineluttabilità del digitale, tra le radici profonde dell'identità e la velocità effimera dell'immagine contemporanea – spiega il regista Gianni Quinto – Per questo motivo Andria non è soltanto una location, ma parte integrante della narrazione. Tornare nella mia città per girare un film significa compiere un viaggio personale nei luoghi in cui sono cresciuto. C'è un'emozione profonda nel percorrere le vie del centro storico, dove la mia famiglia ha radici da decenni. Sarà un film che farà ridere, ma che saprà anche emozionare e far riflettere. Il digitale può far paura se non siamo in grado di gestirlo: è necessario promuovere un utilizzo consapevole, soprattutto tra le nuove generazioni, che non hanno sempre chiara la differenza tra reale e virtuale».

Grande soddisfazione anche da parte del Sindaco di Andria, Giovanna Bruno: «C'è un grande desiderio di collaborazione da più parti, ed è questa la carta vincente delle sperimentazioni che stiamo portando avanti. Oggi accogliamo un lungometraggio che ha Andria come sfondo e che affronta un tema sociale su cui è necessario mantenere alta l'attenzione. La cultura, il teatro, il cinema, la musica sono strumenti fondamentali per costruire una narrazione positiva della comunità. Questo progetto rappresenta anche un'importante operazione di marketing territoriale: la nostra città, il nostro territorio, le nostre distese di ulivi diventano racconto e promozione di una città, Andria, che vuole crescere e affermarsi come punto di riferimento nella Puglia. La cultura è motore di sviluppo e volano di conoscenza di una città meravigliosa, quella federiciana».
Un ringraziamento particolare è stato rivolto al nutrito gruppo di imprenditori locali che ha finanziato interamente il film, credendo nel valore dell'iniziativa come occasione di rilancio, promozione e valorizzazione del territorio andriese.

«Un film girato interamente ad Andria non si era mai realizzato prima – sottolinea l'Assessore alle Radici con delega al Turismo, Cesareo Troia –. È un modo per raccontare il nostro territorio e per ribadire il senso di appartenenza. Andria è terra di ulivi e di olio, simbolo millenario di resistenza, cultura e continuità. Gli uliveti raccontano una storia fatta di tempo, silenzio e lavoro, in netta contrapposizione con la frenesia del mondo digitale. In questo dialogo tra passato e futuro, la nostra città diventa il luogo ideale per dare corpo visivo ed emotivo al racconto. Ringraziamo il regista e la produzione per l'opportunità di preservare e valorizzare l'anima di Andria attraverso lo sguardo del cinema».
Con "REEL", Andria si prepara a vivere settimane di intensa attività culturale e creativa, trasformandosi in un grande set cinematografico che mette al centro identità, radici e futuro. Un'occasione di crescita e di visibilità che unisce istituzioni, imprese e comunità nel segno della cultura.
Le riprese interesseranno il centro storico, che per oltre tre settimane diventerà il cuore pulsante della narrazione filmica, ma anche le campagne andriesi, il Castel del Monte oltre a numerose scene di interni che saranno sempre girate in città.

