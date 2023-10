Andria al primo posto al concorso fotografico "Ho visto la Puglia così"

Si è conclusa la quinta edizione del concorso fotografico "Ho visto la Puglia così", edito dala rivista di cultura e storia andriese "La Puglia tutto l'anno" dedicata ad uno degli elementi identitari dei nostri comuni: le feste patronali e le luminarie.Nella sezione like, in cui tutti i lettori hanno potuto esprimere le loro preferenze, ha conquistato il primo posto la foto di Antonio Cuccorese "Festa patronale, il madonnaro con la raffigurazione di San Riccardo Santo Patrono - Andria" che ha ottenuto 808 like.Al secondo posto con 534 like la foto di Samuele Carlucci "Festa Patronale in Onore della Madonna del Carmine - Mesagne (Brindisi)".La giuria, nella sezione di sua competenza, ha assegnato il primo posto alla foto "Festa patronale a San Gregorio di Patù (Lecce)" di Giuliano Sabato. Al secondo posto "Festa patronale Maria SS della Libera - Rodi Garganico (Foggia)" di Michele Azzellino. Data e luogo della premiazione saranno comunicati al più presto."Un ringraziamento a quanti hanno voluto fissare con l'obiettivo immagini dei comuni a festa pugliesi e a quanti hanno contribuito con la loro partecipazione ad animare il concorso. A tutti un arrivederci alla prossima edizione".#inpugliatuttolanno #puglia365 #weareinpuglia #puglia