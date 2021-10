Anche Giovanna Bruno nello spot elettorale del candidato Sindaco di Roma Roberto Gualtieri

Social Video 12 minuti Video a sostegno del candidato Sindaco di Roma Roberto Gualtieri

Personalità italiane ed internazionali con le sindache ed i sindaci del Belpaese, tra cui la nostra Prima cittadina Giovanna Bruno, nello spot di chiusura della campagna elettorale di Roberto Gualtieri, candidato Sindaco della Capitale.Una attestazione di stima ma anche di amicizia tra l'ex ministro dell'Economia e Finanze e Giovanna Bruno. Infatti fu proprio il plenipotenziario del MEF a giungere ad Andria, il 16 settembre del 2020, durante la campagna elettorale, per il comizio di chiusura di Giovanna Bruno, in Largo Appiani.Solo qualche giorno fa, la rivista "Amazing Puglia", ha pubblicato sul suo ultimo numero in edicola, la classifica dei 10 sindaci dell'anno, che vedono in settima posizione la sindaca di Andria Giovanna Bruno, che racconta, in un articolo, il suo primo anno di sindacatura alla guida della Città Fidelis.In allegato il video, dove al minuto 6,35 compare l'intervista della Sindaca Bruno.