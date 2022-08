Anche Francesco Gabbani a Castel del Monte

In Puglia per il suo tour. Finalmente dopo le restrizioni della pandemia si riparte e Francesco Gabbani torna sul palco con il suo "Volevamo Solo Essere Felici" tour ma prima non poteva non lasciarsi incantare dalla nostra meraviglia, una capatina a Castel del Monte prima di andare ad Alberobello per l'esibizione di questa sera, sabato 27 agosto. Così si comprende almeno dalla sua pagina social su Facebook dove il cantante di Occidentali's karma ha pubblicato uno scatto inequivocabile, il suo inconfondibile sorriso con lo sfondo delle torri ottagonali, uniche nel loro genere, inconfondibili.Il cantautore si esibisce in piazzale Biagio Miraglia per Trulli Viventi 2022, unica data regionale del tour estivo promosso da Vivo Concerti col quale sta presentando il suo disco più recenteTanti i vips che in questa estate targata 2022 in Puglia per vacanza o lavoro hanno deciso di visitare il Maniero di Federico. Sarà anche questo l'effetto Gucci?