Anche da Andria per partecipare alla Scuola di Formazione sulle politiche Giovanili – ARTI

L'Assessora al Futuro Viviana Di Leo parteciperà alla prima edizione della Scuola di Formazione sulle Politiche Giovanili, un percorso dedicato ad accompagnare amministratori e amministratrici locali pugliesi nello sviluppo di politiche giovanili innovative, efficaci e partecipative.L'iniziativa promossa dalla Sezione Politiche Giovanili, in collaborazione con ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia, il Trasferimento Tecnologico e l'Innovazione e ANCI Puglia, con il supporto di From, mira a supportare 30 amministratrici e amministratori comunali pugliesi con delega alle Politiche Giovanili, offrendo loro strumenti operativi per progettare e attuare politiche giovanili al passo con le esigenze delle nuove generazioni.Alla provincia BAT erano destinate 2 disponibilità, una delle quali colta dall'assessora Di Leo. Il percorso si articola in tre sessioni formative in presenza ed una study visit a Bruxelles, con momenti di approfondimento online:25 marzo 2025 – Bari:Giornata di avvio con esperti ed esperte di politiche giovanili.9-11 aprile 2025 – Bruxelles:Visita presso il Parlamento Europeo, la Commissione Europea e altre istituzioni di riferimento.16 maggio 2025 – Lecce:Sessione di progettazione collettiva e chiusura del percorso.A queste attività si affiancheranno sessioni online su temi specifici, per garantire aggiornamenti costanti e momenti di confronto utili al lavoro amministrativo.«In questi anni di Amministrazione sono state diverse le occasioni di formazione e confronto che ho avuto la possibilità di frequentare – dice l'Assessora Di Leo, che è anche componente del Coordinamento ANCI Giovani Puglia - Ho sempre pensato che per "amministrare" sia necessario innanzitutto "conoscere". Conoscere significa approfondire anche gli aspetti più burocratici, così da poter dare anche indirizzi politici più coerenti e funzionali. Conoscere significa creare reti ed intercettare buone pratiche. Conoscere significa allargare i propri confini ed avere uno sguardo lungo.Ringrazio Regione Puglia - ARTI e Anci Puglia per l'opportunità. L'auspicio è che possa essere davvero un'occasione di crescita non solo personale, ma per tutta la città di Andria. A me toccherà la responsabilità di ottimizzare tutto ciò che potrò apprendere per trasferirlo sul territorio».