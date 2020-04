Altro materiale sanitario giunto ieri sera all'aeroporto di Bari-Palese

Con il volo ATR42 di Leonardo arrivato ieri sera all'aeroporto di Bari Palese, la Protezione civile nazionale ha consegnato alla Puglia:77.000 mascherine chirurgiche22.000 mascherine FFP22.700 mascherine FFP364.000 bende monovelo "Montrasio", non DPI.Lo comunica il dirigente della Protezione civile regionale, Mario Lerario.Il totale delle consegne di ieri 3 aprile:Chirurgiche 206mila 300; FFP2 61mila (di cui 25mila KN95); FFP3 2.700 e "Montrasio" 127mila.Questo meteriale si aggiunge a quello arrivarto sempre ieri, venerdì 3 aprile, nelle prime ore del mattino. Un velivolo da trasporto militare C130J dell'Aeronautica Militare ha scaricato a Bari-Palese, da parte del Dipartimento nazionale della Protezione civile, questo materiale destinato alla Puglia:128mila300 mascherine chirurgiche (previste in consegna: 79mila); 25mila mascherine FFP2-KN95 (previste in consegna 39 mila); 64.000 bende monovelo tipo "montrasio" (non DPI, previste in consegna 73mila); 60 camici; 2000 guanti; 6.000 Accessori pompe B-Braun; 300 Maschere NIV Philips 300 e 3340 Cateteri Venosi Centrali Vygon.Il trasporto verso il deposito di transito, per l'immediata distribuzione alle strutture pugliesi, è stato a cura dell'Esercito.Ricordiamo che il fabbisogno quotidiano di mascherine chirurgiche per la Puglia è di 135mila, di FFP3 33.500, FFP2 33.500 e di camici 26.700.