Alla Preside Lilla Bruno il premio "Rotariano dell'anno 2020/21"

E' stato conferito alla Preside Lilla Bruno, direttrice dell'Istituto comprensivo "Mons. Di Donna- Aldo Moro", il premio "Rotariano dell'anno 2020/21". Il conferimento è avvenuto nei giorni scorsi da parte del Governatore del Distretto 2120 Puglia e Basilicata, Giuseppe Seracca Guerrieri, su segnalazione del Presidente del club di Andria Castelli Svevi, Andrea Leone."Socia del club da oltre un decennio e futura Presidente di Club, oltre all'assidua ed attiva partecipazione alla via del Club, è stata artefice della nascita ad Andria dell'INTERACT", è la motivazione del premio conferito."Ringrazio in primis il Presidente del Rotary club Andrea Leone, per la fiducia riposta nella mia persona e Nicola Liso per la sua assidua vicinanza a me! Mi piace dedicare questo riconoscimento a mio Padre (l'apprezzato e stimato medico di famiglia, dottor Vincenzo, scomparso recentemente a causa del covid n.d.r.), vero Eroe Rotariano dell' Anno, a cui devo tutto e con il quale sento di condividere ogni passo del cammino rotariano. Sono davvero onorata di far parte di questa grande famiglia a cui esprimo sentimenti di gratitudine!", ha tenuto a sottolineare la preside Bruno.