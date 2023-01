Alla Bat la Befana non porta alcun regalo per l'aumento degli organici della Polizia di Stato

E' una lunga lettera quella che la Segreteria provinciale del SAP -Sindacato Autonomo di Polizia- rivolge ai vertici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, sia nazionali che locali, visto il perdurare della cronica mancanza di personale della Polizia di Stato, anche nelle sua diverse articolazioni, come la Stradale e la Ferroviaria, malgrado gli annunci di nuovi arrivi, che in realtà non riescono a sopperire neanche al numero di poliziotti che lasciano il servizio per sopraggiunti limiti di età, così da lasciare sempre più sguarnito un territorio, sempre più "terra di confine", stretto com'è tra la criminalità ofantina-cerignolana e del barese. Un documento che è un vero e proprio "jaccuse".«È prassi che i ragazzi, al rientro a scuola, dopo le vacanze Natalizie, facciano il resoconto di quanto è accaduto, parlando con gli amici di classe e con gli insegnanti, specialmente dei regali ricevuti. Volendo parafrasare, anche Noi del SAP abbiamo inviato due lettere con delle richieste: una ae l'altra alla. Ebbene, cosa abbiamo ricevuto? Presto a dirsi. Da Babbo Natale, una decina di colleghi che vanno a rimpinguare l' "atavica" carenza di personale che soccombe sui(a partire da quello più in crisi di), sullache questo 2023, a luglio, compirà due anni), sulla(appena un'unità che poco va a sollevare gli animi dei presenti). Del Posto? Nessun commento. Mi chiedo se al Ministero sanno della sua esistenza!!! Se questi sono stati i regali di Nonno Claus, Nonna Epifania si è riscattata con i carboni (anche se di zucchero, pur sempre carboni rimangono). La Nonnina ci ha preparati a quello che dovremo affrontare in questo anno da poco iniziato. Quasi certamente (e il condizionale è d'obbligo), il regalo epifanico ci vuole rammentare che dalle parole ai fatti, di mare ce ne passa. Della serie le parole pronunciate la sera, non si trovano al mattino. Ripercorrendo i tempi, rivedendo il Decreto attuativo della Questura di Andria, questi predisponeva (a regime) per la Questura, 192 dipendenti tra Medici, Tecnici e personale che espleta funzioni di Polizia. Mentre lacontabilizzava 43 operatori di Polizia.Sicuramente puraPerché dico questo, per una semplice ragione. Il1, nel corso dell'incontro tenutosi tra una delegazione del Dipartimento della P.S. e le OO.SS. Nazionali, per procedere all'esame congiunto riguardante le attività degli Uffici di Polizia della Provincia BAT, idichiararono che a regime, gli organici complessivi per la Questura, i Commissariati Dipendenti e la Sezione Polstrada, sarebbero stati i seguenti:Commissariato di, Commissariato di, Commissariato diPer quanto riguarda la Polizia Stradale (il progetto previsionale avrebbe compreso la soppressione deicon al momento poco più di unna ventina di Poliziotti, con l'obiettivo di raggiungere quota 43. Per ciò che concerne l'edificio (dove è ubicata la nuova Questura), i rappresentanti dell'Amministrazione, dichiararono che, oltre all'operatività (avvenuta nel successivo mese di giugno del 2021), gli alloggi,, (i) avrebbero avuti tempi più lunghi a causa del complesso iter procedurale. Cosa voglio dire con questo, semplice. Personalmente, credo più alle parole, di pancia, espresse dal "", che non alle "" scritte sul Decreto. Tutto ciò è confutabile dagli striminziti numeri di colleghi che giungono a Andria, i quali, considerando le quiescenze di coloro che tra l'anno in corso e il 2024 lasceranno il servizio di Polizia, nel tempo raggiungeranno quella quota 126 (dichiarata da Savina), mentre. I commissariati, poi, chissà quando vedranno mai la luce di quei numeri. Nel toccare, ancora, il tema degli alloggi, e sul quale abbiamo chiesto un incontro con il(la quale,non si è degnata di convocarci –(Sic!)), è chiaro che non c'è nessun interesse dell'Amministrazione, primo perché "… i tempi previsti saranno più lunghi a causa del complesso iter procedurale", secondo perché l'area sulla quale si potevafra qualche giorno servirà come zona parcheggio delle vetture dei dipendenti. Questo era ciò che accadeva prima che entrasse in vigore il Nuovo Esecutivo, al quale chiediamo un'inversione di tendenza. Attendiamo dei segnali, e che siano positivi. Noi del SAP BAT, nel riconfermare la nostra disponibilità a parlare con le Istituzioni, saremo sempre attenti a quanta attenzione verrà riposta nella Nostra Provincia», conclude il Segretario provinciale del SAP Bat, dott. Vito Giordano.