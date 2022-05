All'Eurovision Song Contest 2022 le immagini di Castel del Monte accompagnano il gruppo bulgaro degli Intelligent Music Project

Ancora una volta Castel del Monte sulla scena internazionale. Nella serata della prima semifinale, andata in onda martedì 10 maggio, ad accompagnare il gruppo bulgaro degli Intelligent Music Project all'Eurovision 2022 sono state le cartoline del maniero federiciano, bene patrimonio mondiale dell'Umanità.La Rai, per raccontare le grandi bellezze artistiche, naturali e paesaggistiche del nostro Paese, ha deciso che durante l'Eurovision Song Contest 2022, in onda dal Pala Olimpico di Torino, singole postcard – durante le serate del 10, 12 e 14 maggio – saranno abbinate ad ognuno dei 40 Paesi in gara e ai rispettivi artisti e realizzate grazie alla collaborazione con il Ministero del Turismo, Enit, la Regione Piemonte e la città di Torino che hanno sostenuto il progetto. Un moderno affresco delle bellezze dell'Italia per raccontare gli scenari mozzafiato del Belpaese.A Castel del Monte, è stato quindi abbinato il gruppo bulgaro degli Intelligent Music Project, che hanno eseguito in lingue inglese il brano Intention.Sorprende il fatto che i sei membri non siano nati in Bulgaria. Per la maggior parte provengono dalla Gran Bretagna, mentre il cantante Ronnie Romero è nato in Cile. Il loro genere è il rock e la storia della loro formazione è un po' più "aziendale" rispetto agli altri partecipanti. Il gruppo è stato infatti messo insieme dall'imprenditore Milan Vrabevski. Svariati i musicisti che hanno preso parte all'Intelligent Music Project, ma solitamente chi si esibisce sono i seguenti membri:Ronnie Romero, Carl Sentance, Bobby Rondinelli, Simon Phillips, John Payne e Todd Sucherman.Hanno iniziato a suonare insieme nel 2012, pubblicando nel corso degli anni ben sei album. Dovendo rappresentare la Bulgaria, Ronnie Romero ha scelto di farsi accompagnare da alcuni musicisti bulgari, ovvero Slavin Slavcev, Ivo Stefanov, Dimitar Sirakov e Stojan Jankulov, il che spegne in parte la polemica generatasi nei giorni scorsi sul web.