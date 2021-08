All'andriese Vincenzo Tondolo la 3^ edizione delle "Dionisie Urbane" della CompagniAurea

L'andriese Vincenzo Tondolo della Compagnia teatrale "Hurricane", si aggiudica la terza edizione delle "Dionisie Urbane" della CompagniAurea a Bisceglie.Ieri sera, sabato 31 luglio per la terza edizione sono tornate le "Dionisie Urbane", concorso di monologhi teatrali, a gremire la Lega Navale di Bisceglie in collaborazione con FITA Puglia, che ha confermato la fiducia alla Città del Dolmen quale sede della finale regionale, Roma Intangibile e Dcl FondazioneOnlus, per una manifestazione impreziosita dal super Mingo, presidente di giuria.Si sono confrontate compagnie pugliesi e monologhisti iscritti al circuito F.I.T.A., rappresentato da Anna Maria Carella, Marco Pilone e Pino Bruno, provenienti da Taranto, Putignano, Bari Palese, Bari Città, Lucera, Andria e Modugno. Complimenti ai vincitori che rappresenteranno le regioni Puglia e Molise in occasione della finale nazionale di Roma, e a tutti i finalisti in gara."Un sentito ringraziamento ai componenti della giuria tecnica: Luciana Stano, Lisa Sasso, Neri Genesio Verdirosi, Domenico Velletri, Andrea Di Molfetta e Vito Troilo. Grazie al Comune di Bisceglie, al Sindaco Angelantonio Angarano e all'Assessore alla Cultura Loredana Bianco per aver sposato l'iniziativa. Grazie agli amici di Antica Fioreria, a Pierpaolo Valente, a Nicole Zonno, a Valeria Stano, a Paola Copertino, a Giuseppe Clemente e a tutta la stampa che ha promosso e diffuso l'evento", ha tenuto a sottolineare l'autore e regista biscegliese Francesco Sinigaglia.Hanno condotto le infaticabili attrici Ilaria Di Benedetto e Arianna Lamantea, col supporto di Camilla Sinigaglia, Sabrina Papagni e Gabriella Cosmai.