Al via la manifestazione di interesse come promotori dei prodotti enogastronomici e olio nei porti turistici

In virtù dell'accordo siglato prima a livello Nazionale e poi ratificato a livello Regionale tra l'UNPLI e l'Associazione Nazionale Città dell'Olio parte una nuova iniziativa di collaborazione tra le due realtà con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali ma soprattutto l'Olio Extra Vergine di Oliva.Pertanto, in coerenza con l'accordo siglato l'Associazione Nazionale Città dell'Olio Puglia che prevede la gestione da parte dell'UNPLI Puglia APS, degli Infopoint turistici presso i porti di Bari, Brindisi e MonopoliUn importante riconoscimento per la rete associativa volta a promuovere le tipicità del territorio.In virtù del Protocollo con la nostra Associazione,, nelle attività di animazione presso gli Infopoint dei porti di Bari, Brindisi e Monopoli,Pertanto,Le aziende interessate e che manifesteranno interesse, saranno coinvolte dale, se tale criterio non sarà applicabile, al porto che residua la maggiore disponibilità nelle attività.Le aziende non percepiranno nessun compenso o rimborso spese,Nessun costo potrà, pertanto, essere a carico del Comune o di Città dell'Olio e dell'UNPLI Puglia.Si precisa che le Aziende non potranno effettuare nessuna vendita presso gli Infopoint maNel caso le richieste di partecipazione da parte delle Aziende risultassero in numero maggiore rispetto alle disponibilità del numero di animazioni da effettuare negli Infopoint dei porti, sarà cura del Comune di Andria in accordo con l'ANCO gestire gli spazi e le possibilità in maniera da poter soddisfare ogni azienda.Chi fosse interessato a partecipare a questa iniziativa lo deve comunicare inviando una pec all'indirizzo sviluppoeconomico@cert.comune.andria.bt.it oppure prendendo contatti con l'Ufficio Marketing chiedendo del Dott. Crocetta Eduardo o del Geom. Attimonelli Fabio (0883290691) entro e non oltre giovedì 11 maggio.L'Assessore Cesareo TROIA