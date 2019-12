Adeguato il Regolamento edilizio comunale al Regolamento Edilizio Tipo 

Adottata due giorni fa, con i poteri del Consiglio Comunale, dal Commissario Straordinario del Comune di Andria dott. Gaetano Tufariello, la deliberazione di adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale allo schema di Regolamento Edilizio Tipo, approvato in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Comuni del 20 ottobre 2016, a sua volta recepito dalla Regione Puglia.Il Regolamento Edilizio è il frutto di un lungo lavoro di collaborazione dell'Ufficio Tecnico con il tavolo tecnico, costruito dalla precedente Amministrazione Comunale insieme alla V Commissione Consiliare. Dunque vi è stato un lungo processo di consultazione pubblica durato due anni, attività che la Gestione Straordinaria giudica positivamente, ringraziando coloro che vi hanno preso parte.Vi è stato dunque un percorso di partecipazione attiva dei cittadini e di tutti i soggetti pubblici e privati interessati che si è tradotto nella presentazione di una serie di osservazioni che – spiega il Commissario Straordinario, dott. Gaetano Tufariello - «sono state accolte parzialmente, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, tenendo sempre presente l'obiettivo di garantire lo sviluppo armonioso della città anche attraverso interventi di rinnovamento e di integrazione del patrimonio edilizio esistente. Vi è stato dunque un grosso confronto, una forte dialettica, a volte critica, ma sempre costruttiva, con gli ordini e alcune forze politiche, pur di giungere al grande risultato di dotare la città di un importante strumento di sviluppo. Tutto è avvenuto senza trascurare il fine ambizioso dell'Intesa espressa nel 2016: garantire la diffusione di un "linguaggio comune" in materia edilizia ed urbanistica sull'intero territorio nazionale».Il Regolamento consta di 92 articoli, vi è una prima parte di principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia ed una seconda di disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia con disposizioni organizzative e procedurali, disciplina della esecuzione dei lavori, disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali, vigilanza e sistemi di controllo.