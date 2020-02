Ad Andria l'europarlamentare Casanova, forse l'annuncio della candidatura di un Sindaco targato Lega

Ad Andria riunione della Lega Puglia per l'arrivo del parlamentare europeo Casanova, che potrebbe dare l'annuncio della candidatura di un esponente della Lega a Sindaco di Andria.L'europarlamentare della Lega Massimo Casanova sarà infatti nella Bat lunedì 24 e martedì 25 febbraio. Visiterà aziende, luoghi simbolo del territorio e musei ed incontrerà militanti e simpatizzanti. L'appuntamento con la stampa è in programma lunedì sera, 24 febbraio ad Andria presso la sala conferenze dell'Hotel Ottagono in via Barletta alle ore 20. Interverranno anche il coordinatore provinciale Giovanni Riviello, il responsabile enti locali Nicola Giorgino ed il coordinatore cittadino Benedetto Miscioscia."La Lega - afferma Giovanni Riviello - è sempre pronta ad ascoltare le istanze che provengono dai territori e nelle prossime ore uno dei nostri rappresentanti istituzionali presente a Bruxelles raccoglierà quelle che sono le richieste che provengono dalla Bat. In questa provincia, inoltre, avremo assieme alle elezioni regionali due importanti appuntamenti come le amministrative di Andria e Trani. La Lega sta consolidando la propria azione politica per essere assoluta protagonista in entrambe le città".