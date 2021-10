Ad Andria ha ricevuto la prima dose l'87% della popolazione mentre il 75% ha completato il ciclo vaccinale

I dati sulle coperture vaccinali nella provincia Bat continuano a crescere: ad Andria ha ricevuto la prima dose l'87 per per cento della popolazione mentre il 75 per cento ha completato il ciclo vaccinale, a Barletta i dati di riferimento sono 87 per cento e 76 per cento, a Bisceglie 88 e 75 per cento, a Canosa 83 e 73 per cento, a Margherita 85 e 73 per cento, a Minervino 86 e 65 per cento, A San Ferdinando 83 e 73 per cento, a Spinazzola 86 e 65 per cento, a Trani 87 e 78 per cento, a Trinitapoli 82 e 73 per cento.E intanto, sono 5.909.505 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino a ieri in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono l' 86% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 6.874.647).