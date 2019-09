A Lino Banfi e Michele Emiliano il premio "Vigna d'Argento"

Importanti riconoscimento per due pugliesi doc, Lino Banfi e Michele EmilianoDomani, giovedì 26 Settembre 2019, alle ore 17.00 presso la "Sala Regina" di Montecitorio, il Presidente Emiliano e Lino Banfi riceveranno il Premio Vigna d'Argento.Un'edizione "speciale", promossa in collaborazione con l'Associazione pugliesi nel mondo, della manifestazione ideata, organizzata e diretta artisticamente da Pino Lagalle. Il Premio, disegnato da Francesco Palmae realizzato dal maestro Ugo Malecore, è assegnato ogni anno a personalità dello spettacolo, delle istituzioni e della società civile. Dopo l'edizione estiva in Piazza Duomo a Lecce, nella sede della Camera dei Deputati, oltre al Presidente Emiliano e Lino Banfi saranno premiati, Pippo Baudo, il giornalista Vincenzo Mollica, il Colonnello dei Carabinieri Antonio Buccoliero, il violoncellista Luigi Lanzillotta, il violinista Marco Misciagna. Condurrà la serata il caporedattore del Tgr Rai Puglia Attilio Romita, affiancato da Pino Lagalle con la partecipazione di Giorgio Assumma, Presidente del Comitato d'onore del Premio.Mentre venerdì 27 Settembre 2019 alle ore 10.00 presso la Sala della Promoteca del Campidoglio di Roma, il Presidente Emiliano riceverà il Premio Nazionale 2019 "Io faccio la mia parte", quale riconoscimento per il Parere della Regione Puglia "Un pianeta pulito per tutti" presentato alla Commissione Ambiente di Bruxelles e per aver vietato, a partire dalla scorsa estate, l'uso della plastica monouso sulle spiagge della regione. Il Premio, giunto alla terza edizione, è riservato a persone, enti e nazioni che hanno dimostrato di aver fatto "la loro parte" per proteggere l'ambiente e il clima terrestre.