E' in programma domani, venerdì 20 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso la sede della 'Fondazione Bonomo per la ricerca in agricoltura' a Castel del Monte, un seminario di approfondimento rientrante nella 'Settimana della biodiversità ' della Regione Puglia.Obiettivo dell'incontro è sensibilizzare, valorizzare e conservare la biodiversità pugliese.All'incontro prenderanno parte:- Il Presidente della Fondazione Bonomo per la ricerca in Agricoltura, Maria Carbone.- Il Sindaco di Andria, Giovanna Bruno- Il Presidente della Provincia Bat Bernardo LodispotoRelazioni:- Biodiversità e strategie: le azioni per il recupero, la conservazione e la valorizzazione della biodiversità in Puglia- Regione Puglia;- Biodiversità e colture agrarie: Giuseppe Maggi, ITS Agroalimentare Puglia; il germoplasma dei fruttiferi; Alessandro Petrontino - SINAGRI: il germoplasma dell'olivo; Pierfederico Lanotte - IPSP CNR: il germoplasma della vite; Angela Rosa Piergiovanni - IBBR CNR: il germoplasma delle leguminose e dei cereali;- Biodiversità e zootecnia: Vincenzo Landi DISAAT Uniba: il germoplasma delle razze animali.Le conclusioni saranno affidate a Filippo Caracciolo, Capogruppo e consigliere regionale del PD ed all'Assessore regionale all'Agricoltura Donato Pentassuglia.