A Castel del Monte primi fiocchi di neve

In un sabato "a sorpresa" giallo (dal punto di vista delle restrizioni) ad essere imbiancata è la zona di Castel del Monte. Primi fiocchi di neve, oggi 16 gennaio, sulla Murgia portati dal freddo russo che sta avvolgendo il nostro territorio, e non solo, di gelo.Stando alle previsioni, con il calo delle temperature fiocchi di neve sarebbero potuti cadere a quote collinari, e così è stato. Gli esperti dicono che è possibile un ulteriore peggioramento tra domenica e lunedì non solo al Sud ma anche al Centro e parte de Nord Italia anche con neve a quote molto basse.Nel Nordbarese e nella Bat la giornata di oggi è caratterizzata da tempo variabile con cielo a tratti nuvoloso tra Puglia, Basilicata e Molise. Attese locali precipitazioni che assumeranno anche carattere nevoso fino a quote molto basse. Temperature in ulteriore diminuzione. Venti tesi dai quadranti nord-occidentali. Mare Adriatico molto mosso, mosso lo Ionio.