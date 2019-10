A Castel del Monte le iniziative per la "Settimana nazionale della Protezione civile"

In occasione dellache si terrà in tutta Italia dal 13 al 19 ottobre 2019, il Dipartimento della Protezione Civile sta programmando una serie di eventi su tutto il territorio nazionale, finalizzati a sensibilizzare la collettività sui temi della protezione civile, della resilienza e della riduzione dei rischi.Tali iniziative comprendono una sezione dedicata a: "Il Polo Museale della Puglia partecipa a questa importante iniziativa con mostre, incontri e dibattiti, finalizzati a sensibilizzare il pubblico sul tema della salvaguardia del patrimonio culturale nelle emergenze derivanti da calamità naturali.Uno dei più rilevanti eventi, e si svolgerà mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre pp.vv.avola rotonda "Settimana Nazionale della Protezione Civile" - La salvaguardia del patrimonio culturale: gestione delle emergenze e sensibilizzazione della collettività sui temi di protezione civile.Durante la tavola rotonda saranno trattati temi di carattere nazionale e locale quali:• Diffusione della cultura e delle buone pratiche, coinvolgimento e partecipazione attiva dei cittadini ed in particolare dei proprietari delle buffer zone;• Politiche condivise tra le autorità di protezione civile;• Contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia;• Prevenzione sismica, dei rischi da fenomeni meteorici eccezionali, di attività di terrorismo politico ed eversivo.Interverranno: Polo museale della Puglia, Comune di Andria, Compagnia Carabinieri-Nucleo Operativo e Radiomobile Andria, Corpo Nazionale dei Vigili Del Fuoco del Soccorso Pubblico e Della Difesa Civile Andria, Carabinieri Forestali - Comando Stazione, Parco Nazionale Alta Murgia di Andria, Parco dell'Alta Murgia, Gal le città di Castel del Monte di Andria e Corato, A.R.I.F. Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali di Andria, I.V.R.I. Istituti di Vigilanza riuniti D'Italia S.P.A. di Andria, Associazioni Di Volontariato Di Protezione Civile di Andria, Istituti scolastici di secondo grado di Andria e Corato.Per info:Castel del Monte (Andria - BT)tel. +39 0883 569997 - pm-pug.casteldelmonte@beniculturali.it