A Canosa di Puglia, in migliaia anche da Andria per la Giornata Diocesana della Gioventù 2022. Le FOTO

22 foto Giornata Diocesana della Gioventù 2022

In migliaia a Canosa di Puglia, anche da Andria al grido "Hurry up! Quale fretta ti smuove?", il claim scelto per la Giornata Diocesana della Gioventù 2022, che si è svolta nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 novembre. Un programma ampio ed articolato in più location della città di Canosa di Puglia, per coinvolgere più giovani arrivati anche da Andria e da Minervino Murge.Alle ore 18,30, gli attori Fernando Forino, Agata Paradiso e Nunzio Sorrenti sono stati impegnati in role playing di autonarrazione "Con gesti e parole" rispettivamente: nel piazzale antistante la Parrocchia Gesù, Giuseppe e Maria; nei pressi della Scuola "Giuseppe Mazzini" e in piazza Umberto I.Alle ore 20,00, il sagrato della bella Cattedrale dedicata al patrono San Sabino ha visto svolgere una veglia di preghiera con la presenza, tra gli altri del Vescovo della Diocesi di Andria Mons. Luigi Mansi accompagnato dal vicario diocesano Mons. Felice Bacco, che ha visto la partecipazione della professoressa Maria Raspatelli docente di religione, conosciuta per la «didattica del corridoio» ed il professor Antonio Curci, docente di Informatica, entrambi vincitori del «Global Teacher Award », uno dei premi più prestigiosi nel mondo dell'istruzione. I due attivissimi docenti, sono saliti alla ribalta nazionale per il progetto di "Radio Panetti" attraverso lo stile di "fare scuola" entrando efficacemente nel mondo dei giovani, sollecitando le loro passioni. L'impegno e lo sguardo sui bisogni del territorio permette ai "migliori professori del mondo" di realizzare la vitale rete tra la scuola e il mondo del lavoro attraverso opportunità formative e professionali.Al termine, alle ore 21.00, in piazza Vittorio Veneto si è svolto, tra canti e musica, la festa con la band andriese dei "Sottosuono", evento conclusosi con i saluti degli organizzatori dell'Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile.