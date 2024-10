7ª edizione della Marcia Parrocchiale Cuore Immacolato di Maria: sport, fede e tradizione

a Parrocchia Cuore Immacolato di Maria è pronta ad accogliere, domenica 20 Ottobre, la 7ª edizione della Marcia Parrocchiale, un appuntamento atteso con entusiasmo da tutta la comunità andriese. Il raduno è previsto per le ore 8.00 nei pressi della parrocchia, con la partenza fissata alle 9.00. I partecipanti si cimenteranno in un percorso di circa 7 km che attraverserà le principali vie del centro cittadino e il quartiere parrocchiale, offrendo l'opportunità di vivere una giornata all'insegna dello sport, della salute e della condivisione.

Al termine della marcia, i partecipanti potranno godere di un delizioso ristoro, preparato con il contributo dei ragazzi della scuola alberghiera "Aldo Moro" di Trani e dei partner commerciali, per suggellare la mattinata in bellezza.



«Questa marcia è un momento per unire sport, salute e spiritualità. È l'occasione per rafforzare il senso di comunità, condividendo valori che vanno oltre la semplice competizione» ha dichiarato don Sabino Troia, parroco della parrocchia Cuore Immacolato di Maria.

Le iscrizioni sono aperte presso l'Oratorio della Parrocchia, ogni sera dalle 19.00 alle 21.00. Il costo dell'iscrizione è di 8 euro. Per maggiori informazioni, è possibile contattare i numeri: +39 347 4889858 / +39 329 6320021.



L'evento è reso possibile grazie al supporto del main sponsor HESIRA Odontoiatria e Benessere, in collaborazione con altri partner locali: Terre di Puglia, Grafiche Malcangi, Caseificio Montrone, OrtoSveva, Supermercati DOK, DiTacchio surgelati, Sinisi srl, Mulino Casillo e Distribuzione bevande D'Avanzo. Ogni iscritto riceverà un ricco pacco gara con prodotti agroalimentari locali e, per i primi 450 iscritti, un esclusivo telo in microspugna. Un evento da vivere in famiglia e con gli amici, per una giornata all'insegna del benessere e della convivialità!