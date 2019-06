40 castelli spettacolari d'Italia: c'è anche il Maniero di Federico II

C'è anche il nostro Castel del Monte nel video realizzato da Marco Polo tv (canale 222) e pubblicato sulla sua pagina Facebook. In poco più di 4 minuti vengono passati in rassegna i 40 castelli più belli d'Italia con delle immagini davvero incantevoli, scorci mozzafiato che ci fanno ancora di più innamorare del nostro Paese.Si parte con castel Sant'Angelo a Roma e in poche battute si arriva sulla Murgia barese con il castello ottagonale di Federico II in territorio di Andria. Si torna in Puglia sorvolando il Castello Svevo di Bari."40 castelli spettacolari d'Italia, uno più bello dell'altro, da vedere fino alla fine. E voi quali avete visto?", si legge sulla pagina di marco Polo.