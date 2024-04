20 aprile 2024: prima Giornata Nazionale della Prevenzione FADOI e ANIMO

Medici e infermieri a disposizione nei cittadini, sabato 20 aprile in viale Crispi, angolo via Roma, dalle ore 9 alle 19

Anche Andria aderisce allaangolo via Roma,saranno a disposizione dei cittadini che potrannoSaràche ancora oggi rappresentano la prima causa di morbilità e mortalità nel nostro paese, attraverso la misurazione della pressione arteriosa, la valutazione dell'indice di massa corporea e di alcuni parametri biologici (glicemia, colesterolo, trigliceridi).L'evento è organizzato dai medici(Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) ed infermieri(Associazione Nazionale Infermieri Medicina) ed ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Salute, della CRI e dell'Istituto Superiore di Sanità, nonché dalla Medicina della differenza. In particolare, in Puglia la giornata è stata organizzata grazie all'impegno del dr.(direttore UOC Medicina Interna dell'Ospedale Bonomo di Andria) e del dr.(direttore UOC Medicina Interna Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti) esponenti della FADOI Puglia, col patrocinio della ASL BT e la Città di Andria con la Croce Rossa Italiana.Tutti i cittadini sono invitati a far riferimento gratuitamente agli stands allestiti in Via Crispi dove potranno ricevere informazioni sul proprio stato di salute e sullo stile di vita salutare da adottareche impattano gravemente sullo stato di salute, con semplici modifiche dello stile di vita.