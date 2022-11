Week end all'insegna del maltempo: allerta gialla per rischio temporali e venti di burrasca

Sarà un weekend all'insegna del maltempo: la Protezione Civile della Regione Puglia ha diffuso un nuovo avviso di allerta gialla per rischio temporali e venti di burrasca sulla Puglia centrale, di cui fa parte la provincia Barletta Andria Trani.In particolare dalle 18 di sabato e per le successive 26 ore si prevedono "precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale - si legge nel bollettino - con quantitativi cumulati generalmente moderati, specie su aree ioniche. Venti di burrasca sud orientali in rapida attenuazione".