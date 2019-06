Vodafone, finalmente problema risolto

Nel pomeriggio di giovedì 13 giugno la rete Vodafone ha avuto dei problemi che ha mandato gli utenti in subbuglio. La causa sembrerebbe essere stata i Dns, ovvero il sistema dei nomi di dominio. Il problema ha riguardato maggiormente il Nord Italia, il Lazio, la Campania, la Puglia, soprattutto la Bat e il barese, e la Sicilia.Il team della rete dell'operatore britannico ha risolto il problema nel più breve tempo possibile, scusandosi per il disagio. Venerdì 14 giugno, per farsi perdonare, Vodafone offrirà navigazione in Internet illimitata agli utenti per l'intera giornata.