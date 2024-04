Visite gratuite ad Andria per la I Giornata Nazionale della Prevenzione

Sabato 20 aprile, per l'unica sede in Puglia, in viale Crispi-angolo viale Roma, dalle ore 9 alle ore 18

Le piazze delle più importanti città italiane faranno da cornice alla I Giornata Nazionale della Prevenzione organizzata dai medici e infermieri di FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) e ANÌMO (Associazione Nazionale Infermieri Medicina).Il 20 aprile 2024, infatti, gli specialisti della UOC di Medicina Interna del Bonomo di Andria, diretta dal dott. Salvatore Lenti, dedicheranno il proprio tempo per i cittadini che, gratuitamente, potranno essere visitati per valutare lo stato di salute generale ed eventuali rischi di patologie cardio-vascolari, ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete, obesità, bronchite cronica, infezioni.L'idea generale è quella di permettere ai cittadini di avere una valutazione riguardo la propria salute ma anche di intervenire laddove si riscontrino patologie già sviluppate o potenziali. La prevenzione risulta essere l'unica arma per combattere l'insorgenza di molte patologie, ed è per questo che gli specialisti di FADOI e ANÌMO intendono sensibilizzare la popolazione proprio sulla prevenzione e sui rischi che uno stile di vita sbagliato porta con sé.Saranno presenti anche altri medici e infermieri provenienti da altre città pugliesi.