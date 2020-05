Verso le elezioni: chiesto il Commissariamento del coordinamento Bat di Italia Viva

Chiesto il Commissariamento del coordinamento territoriale Bat di Italia Viva.In una nota a firma di Marilena Tota e Giovanni Leone (componenti dell'Assemblea Nazionale di Italia Viva) e dei comitati di Italia Viva: Democrazia Andria, Insieme Andria, Insieme Bisceglie, Insieme Margherita di Savoia e Insieme Trinitapoli, inviata in data 29 aprile al fondatore di Italia Viva, sen. Matteo Renzi; ai presidenti del partito, on. Ettore Rosato e ministro Teresa Bellanova; ai presidenti dei gruppi parlamentari di Italia Viva alla Camera e al Senato, on. Maria Elena Boschi e sen. Davide Faraone, è stato formalmente chiesto il commissariamento del coordinamento territoriale Bat di Italia Viva.Secondo i latori della richiesta, il motivo scaturirebbe "dalle continue contrapposizioni interne al coordinamento territoriale Bat (Barletta-Andria-Trani), in aperto dissenso con l'operato dei coordinatori territoriali Ruggiero Crudele e Gabriella Baldini, con la presente si richiede il commissariamento del coordinamento territoriale della Bat al fine di consentirci di continuare nella nostra incisiva e propulsiva azione politica a sostegno del partito. Trattasi di una situazione insanabile all'interno di una provincia con appena 10 comuni che necessita di arbitri imparziali e rispettosi dei principi inclusivi di democrazia interna e partecipazione che hanno visto animare la nascita del nostro partito.In mancanza e con dispiacere, vi informiamo del nostro totale disimpegno rispetto alla partecipazione alla campagna elettorale regionale", concludono i richiedenti il Commissariamento.