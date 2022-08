Vasto incendio a Barletta, nella zona dell'ex mattatoio: Fumo nero e denso visibile anche da Andria

Un vasto incendio sta interessando dalle ore 16,45 di domenica 21 agosto il territorio di Barletta, zona dell'ex mattatoio di via Andria. Una grande nube di fumo nero si sta diffondendo sulla Città della Disfida ed è visibile sin da Andria. Si tratterebbe di un incendio di cui non sono ancora chiare le cause, ma starebbe interessando cumuli di rifiuti e, soprattutto balle di scarti di lavorazione tessile, abbandonati nella zona.L'edificio attiguo coinvolto nell'incendio sarebbe quello che è stato destinato a nuova sede del Comando dei Vigili del fuoco di Barletta. Il vento starebbe portando fuori dalla Città di Barletta la densa colonna di fumo nero e denso che si sta sprigionando dall'incendio. Al momento, stando alle primissime informazioni, non è da escludere la matrice dolosa dell'evento.Sul posto sono presenti diverse squadre dei Vigili del fuoco di Barletta, insieme a pattuglie delle Forze dell'ordine, insieme al sindaco Cosimo Cannito che sta seguendo le operazioni di spegnimento. Proprio nelle scorse ore, la colonna mobile Bat dei Vigili del fuoco, è andata in supporto al comando Provinciale VVF di Foggia per un vasto incendio al bosco di Sant'Agata di Puglia.