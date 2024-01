8 foto Una "speciale" lezione per scoprire il patrimonio enogastronomico di Andria

A lezione con gli esperti per conoscere e imparare a valorizzare il p. Olio, vino, taralli e soprattutto "sua eccellenza" lache con il suo candore e la sua storia è davvero una eccellente paladina del territorio andriese. L'iniziativa è stata voluta e organizzata dallache ha promosso una speciale lezione formativa adall'interno degli spazi del ristorante "Cucromia": i corsisti del corso biennale inhanno potuto vedere da vicino laconoscere la storia dei vini locali insieme alle qualità dell'olio, e infine conoscere e assaporare la Burrata di Andria.Il percorso formativo ha come obiettivo quello di formare i futuri operatori turistici del territorio: partendo da una conoscenza teorica e pratica dei prodotti agricoli, agro-alimentari ed agro-industriali, gli studenti acquisiscono tutto quel bagaglio di nozioni per poter traslare queste informazioni ai. Un turismo che si trasforma sempre più in conoscenza della, oltre che culturale e artistica, del posto che si visita: ecco perché emerge sempre di più la necessità di professionisti esperti che conoscano da vicino l'ampio e peculiare patrimonio "made in Puglia", che diventa col tempo in maniera esponenziale unIn questo percorso, un prezioso affiancamento giunge anche dalche si fa promotore della tutela e della divulgazione della storia e delle caratteristiche di un prodotto che diventa un vero e proprioin Italia e nel mondo.