Un seggio all'uninominale della Camera per la Lombardia per l'ex senatore Riccardo De Corato

Correrà in un collegio blindato dell'uninominale della Camera lombardo, per Fratelli d'Italia, il 71enne assessore regionale della Lombardia alla Sicurezza, Riccardo De Corato, nativo di Andria.Lo storico esponente della Destra nazionale, già vicesindaco di Milano dal 1997 al 2011, in Consiglio comunale dal 1985 al 2021 con una pausa di quattro anni dal 2016 al 2020, non è nuovo alle candidature per le elezioni politiche, anzi possiamo dire che è un habitué del transatlantico, eletto in Parlamento dal 1994 al 2013, le prime tre legislature in Senato, le ultime due alla Camera. Nel 2013 e nel 2018, invece, non è stato ricandidato.Una vita passata, sin da giovanissimo nelle file del MSI - Dn, in quella fucina di giovani esponenti del Fronte della Gioventù, dove lo incontrò e ne fece il suo pupillo il romano Senatore Michele Marchio, anch'egli di origini andriesi e tra ai nomi più altisonanti dell'allora nomenclatura della Destra nazionale, vicinissimo a Giorgio Almirante.Iscritto nel 1967, a soli 16 anni nella Fiamma, Riccardo De Corato è divenuto successivamente esponente di spicco di An, del Popolo delle Libertà e adesso di Fratelli d'Italia, graditissimo alla giovane promessa presidente del consiglio Giorgia Meloni.