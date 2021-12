Un Natale in "Movimento" per i ragazzi dello Zenith

"Il Natale ha per noi una parola chiave: movimento".Sono i ragazzi e gli animatori del centro Zenith a sottolineare questa loro condizione. "Movimento del cuore che esce dalle proprie sicurezze e cerca condivisione e solidarietà. Come Dio si muove incontro all'uomo, così il volontario cerca le fasce fragili per ridare senso e dignità a chi vive un disagio. Per questo abbiamo deciso di vivere un Natale e un fine anno in viaggio. In viaggio per la nostra città e le città limitrofe rappresentando i nostri musical e utilizzando la musica come strumento di inclusione e poi saremo il 31 e il 1° gennaio a Tursi, in Basilicata per vivere in armonia e festa il passaggio dal vecchio al nuovo tempo. Ecco il nostro programma: giovedì 23 scambio dei doni presso il nostro centro. Lunedì 27 presso la struttura di pattinaggio in via Barletta alle ore 19 musical "Carosello Italiano". 31 e 1° gennaio "Capodanno a Tursi" Il 5 gennaio presso la biblioteca comunale di Andria "Giuseppe Ceci", il musical "Notre Dame de Paris". Il 7 gennaio presso l'auditorium dell'istituto Aldo Moro a Margherita di Savoia il musical "Notre Dame de Paris". È chiaro che la solidarietà non va in vacanza. Buon Natale e felice anno nuovo da noi tutti", sottolinea il prof. Antonello Fortunato, animatore del sodalizio.