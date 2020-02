Un molfettese residente a Londra positivo al coronavirus

Un uomo, originario di Molfetta, è risultato positivo al Coronavirus a Londra, città dove lavora e risiede. La conferma è arrivata nella prima serata di oggi, giovedì 27 febbraio 2020. Immediata l'attivazione del protocollo disposto per la profilassi nei confronti della famiglia che vive nella nostra città.Non è confermata, invece, la notizia circolata nel tardo pomeriggio odierno relativa a una donna di 77 anni, anch'ella di Molfetta, positiva al Coronavirus e trasportata al Policlinico di Bari.Intanto è attivo dalle ore 18 di questo pomeriggio il numero verde informativo sul Coronavirus. Gli operatori del servizio rispondono tutti i giorni dalle 8 alle 22 al numeroPer informazioni generali sul Coronavirus, sulle misure in atto e sui numeri da contattare per segnalare il transito o il contatto con persone provenienti da aree a rischio è online la sezione del portale istituzionale: regione.puglia.it/coronavirus