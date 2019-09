Traffico in tilt in via Trani e via Bisceglie, avvistata "Samara Challenge"

È stata avvistata anche ad Andria "Samara Challenge". Caos e traffico in tilt in via Trani nei pressi del passaggio a livello -come testimoniato da alcune foto che stanno circolando su fb- e dopo qualche decina di minuti in via Bisceglie. I ragazzi -una quarantina circa-, hanno percorso la linea ferroviaria per raggiungere via Bisceglie da via Trani, essendo questo tratto ferroviario chiuso alla circolazione dal giorno del disastro, 12 luglio del 2016. Sul posto Polizia Locale e Carabinieri. Ricordiamo che in alcune circostanze coloro che praticano queste stupide manifestazioni, che nulla hanno con la goliardia, possono essere denunciati per: procurato allarme, molestie, violenza privata, blocco del traffico stradale e dei mezzi pubblici, oltre al fatto che è fatto divieto di andare con il volto coperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.Molti curiosi sono stati attratti dal fenomeno virale che si sta verificando in diverse città.Episodi recenti si sono registrati a Cerignola, Barletta, Trani e Canosa di Puglia: ignoti travestiti dal popolare personaggio cinematografico Samara - la bambina spiritata dai lunghi capelli neri di "The Ring" - si divertono a girare per le strade spaventando i passanti.