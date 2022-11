“Tradimenti” in scena al Teatro comunale di Ruvo di Puglia per la regia di Michele Sinisi

Michele Sinisi, eclettico attore e regista andriese della scena contemporanea. Conducono alla sua firma alcune delle produzioni di successo degli ultimi anni, come: "Miseria&nobiltà", "Scene d'interni", "Riccardo III", regista in "La grande abbuffata", "La prima cena", "Il sogno degli artigiani", "Agamennone", solo per citarne alcune, porta in scena "Tradimenti" l'opera scritta dal drammaturgo inglese Harold Pinter, sul palco del teatro comunale di Ruvo di Puglia dal 24 novembre al 25.Una trama appassionata e coinvolgente, quella che vede una relazione extraconiugale, raccogliere i flashback del passato dalla sua fine fino ai suoi esordi. Tutto inizia due anni dopo la fine del rapporto e termina prima che esso abbia inizio, che vede protagonisti Emma, suo marito Robert e il migliore amico di quest'ultimo, Jerry. Emma e Jerry sono stati amanti, per anni, portando avanti vite parallele in un mondo fatto normalità condivise, un triangolo a tutti gli effetti, dalla trama apparentemente semplice e lineare.Interpreti nella messa in scena gli attori: Stefano Braschi, Stefania Medri e lo stesso Michele Sinisi, i personaggi si muovono su una scena dominata da un imponente tabellone, costruito dallo scenografo Federico Biancalani; Nel viaggio teatrale di Sinisi le pause hanno una valenza essenziale, come i pensieri taciuti, le azioni nascoste che riempiono le vite dei personaggi. La traduzione teatrale di Sinisi vede nella pièce "Tradimenti" un contenuto ricco di elementi di analisi, di spunti di riflessione, spiega il regista: «Bisogna solo cercare nuove prospettive da cui guardare il tradimento, ed esaminare la complessità di questo tema».