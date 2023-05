“Torneo nazionale di Dama - Città dell’Olio” ad Andria: ecco i vincitori

Grande successo per il "Torneo nazionale di Dama - Città dell'Olio" che si è svolto ieri alle 15:00 presso Biblioteca comunale di Andria (Piazza Sant'Agostino n.5). L'evento organizzato dalla Federazione Italiana Dama in collaborazione con l'Associazione nazionale Città dell'Olio e il Comune di Andria ha raggiunto l'obiettivo di accrescere il benessere dei cittadini e orientare gli stili di vita promuovendo l'uso dell'olio extra vergine di oliva soprattutto nei bambini e adolescenti attraverso il gioco della Dama.Ad aggiudicarsi il primo posto è stato Mattia Muraglia, il secondo classificato è Simone Fasciano entrambi dell'Istituto "G. Verdi". Nicola Lorusso dell'Istituto "Jannuzzi-Mons. Di Donna". Hanno avuto la meglio sui 20 finalisti, 10 per scuola selezionati tra i 500 alunni che hanno preso parte al corso di teoria e conoscenza del gioco della dama, tenuto dagli istruttori della Federazione Italiana Dama Michele Faleo, Rebecca Murra, Emanuele Danisio e Gabriele Rizzo e poi ai tornei di classe.«D'intesa con Città dell'Olio e FID abbiamo scelto di lavorare con i bambini. Li facciamo giocare e al tempo stesso li educhiamo ad una sana e corretta alimentazione attraverso la conoscenza dell'olio EVO, uno degli alimenti cardine della Dieta Mediterranea - ha dichiaratoCoordinatore regionale delle Città dell'Olio della Puglia – l'olio EVO non è solo cibo ma è un valore che rappresenta e racconta una storia e un territorio».