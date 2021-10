Tornano le Chiocciole di Slow Food e nell'elenco dei premiati compare ancora una volta Andria

Ritornano finalmente le Chiocciole della guida alle Osterie d'Italia 2022 di Slow Food . Presentata in anteprima questa mattina, lunedì 25 ottobre, al Piccolo Teatro Strehler di Milano a una platea riunita di osti e, per la prima volta al pubblico, in uno speciale appuntamento sul Palco di Eataly Milano Smeraldo, la nuova edizione di Osterie d'Italia. Della selezione dei 1713 indirizzi della penisola della guida, tra trattorie, osterie, agriturismi e ristoranti, sono state assegnate 246 Chiocciole. A loro sono andati gli ambiti emblemi di Slow Food, assegnati come vuole la tradizione alle migliori osterie, vanto del Belpaese. La selezione ha riguardato con la cucina territoriale anche la buona accoglienza, il giusto prezzo e la cura nella selezione della materie prime.Ebbene, delle 19 assegnate alla Puglia compare ancora una volta Andria, rappresentata nientepopodimeno che da....Antichi Sapori di Pietro Zito.Osterie d'Italia 2022 sarà disponibile dal 27 ottobre in tutte le librerie e già oggi sul sito di Slow Food Editore.Ma ecco l'elenco completo delle Chiocciole assegnate per il 2022 da Slow Food alla Puglia:Le Macare – Alezio (LE)Antichi Sapori – AndriaPerBacco – BariAntica Osteria La Sciabica – BrindisiCasale Ferrovia – Carovigno (BR)Cibus – Ceglie Messapica (BR)'U Vulesce – Cerignola (FG)La Cuccagna – Crispiano (TA)La Taverna del Duca – Locorotondo (BA)Canneto Beach 2 – Margherita di Savoia (BT)Masseria Barbera -Minervino Murge (BT)L'Antica Locanda – Noci (BA)Peppe Zullo – Orsara di Puglia (FG)La Piazza – Poggiardo (LE)Botteghe Antiche – Putignano (BA)Mezza Pagnotta-Cucina Etnobotanica – Ruvo di Puglia (BA)La Fossa del Grano – San Severo (FG)La Locanda di Nonna Mena – San Vito dei Normanni (BR)Ristorante Lilith – Vernole (LE)