Tir perde parte del suo carico che colpisce un'autovettura in transito alla periferia di Andria

Si ricorderà a lungo quello che gli è accaduto nel giorno della vigilia dell'Immacolata. Solo danni all'autovettura ma per fortuna illeso un automobilista di Andria, che sulla sua vettura, una Fiat Stilo stava transitando sulla ex sp 231, nel tratto Andria Canosa di Puglia, a pochi chilometri dal centro abitato della Città fidelis, si è visto piovere un pesante oggetto.Un tir carico a dismisura di pannelli di polistirolo compresso, quello utilizzato per il cappotto termico del famoso bonus, ha perso una parte del suo carico e precisamente un pacco chiuso di 6 pezzi di polistirolo. Procedendo ad alta velocità il blocco è stato scaraventato sulla opposta corsia di marcia (il tratto di strada è in quel punto ancora a una corsia per senso di marcia), mentre sopraggiungeva la Fiat Stilo dell'ignaro automobilista. Il pesante pacco colpiva quindi il veicolo nella sua parta anteriore, sul cofano e sul vetro, che miracolosamente non si rompeva. Solo una ammaccatura al cofano anteriore insieme ad un grosso spavento per il guidatore, un 60enne di Andria che aveva la sua dash camera accesa, che ha quindi ripreso l'accaduto. Il guidatore dell'auto colpita ha suonato, come altri conducenti che transitavano al momento, ma il conducente del camion non si è fermato, per accertarsi di quanto accaduto, sparendo subito dalla circolazione.Vane le speranze di rintracciare il guidatore del camion, al fine di prendere contatti per la redazione di una constatazione amichevole di danno, il 60enne di Andria dovrà adesso recarsi alle forze dell'ordine per denunciare quanto accaduto.