Tappa ad Andria per l'onorevole Fabio Porta

Eletto nella Ripartizione America Meridionale della Circoscrizione Estero l'onorevole Fabio Porta, nell'ottica di intensificare i rapporti con gli italiani all'estero, in particolare nelle comunità del Brasile dove egli stesso risiede, ha fatto tappa ad Andria, durante la sua visita istituzionale in Puglia, accolto dal sindaco Giovanna Bruno e da una delegazione del Partito Democratico. Ad accompagnare l'onorevole, il Console Cav. Uff. Riccardo Di Matteo, Presidente Nazionale dell'APAMRI - Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana, per una visita finalizzata a strutturare e consolidare un rapporto con le collettività emigrate all'estero, mirando nel tempo a realizzare significative iniziative dedicate al "turismo delle radici".

Peraltro, tra la Puglia ed il Sud America esiste un legame storico, antico: anche Andria testimonia questo legame con la figura del sacerdote don Vito Miracapillo, missionario in Brasile per moltissimi anni e dal quale fu espulso negli anni '80 dalla dittatura militare brasiliana per le sue idee pacifiste e democratiche. Anche don Vito era presente all'incontro con l'on. Porta a cui ha raccontato la sua pluriennale esperienza in Sud America: oggi don Vito continua a seguire nel nord-est del Brasile un importante progetto di solidarietà nell'area dello sviluppo sociale ed economico in un'area rurale povera all'interno dello Stato del Pernambuco.



«Lieta dell'incontro con l'on. Fabio Porta, attraverso il quale lavoreremo per rafforzare i legami con i tanti italiani all'estero – spiega il Sindaco Giovanna Bruno - Nelle comunità brasiliane ci sono anche tanti nostri concittadini le cui storie, esperienze e potenzialità emerse nel tempo possono far bene alla nostra Città, loro terra natale, in una logica di scambi e di risorse, materiali e immateriali, da valorizzare. La rete dei rapporti istituzionali arricchisce la Città e apre scenari e prospettive di positiva, ulteriore crescita».