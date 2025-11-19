Volante della Polizia di Stato
Volante della Polizia di Stato
Tanta di rubare una bici ad Andria, identificato 30enne nogeriano

È stato rilasciato dopo i fatti accaduti in piazza Cappuccini

Andria - mercoledì 19 novembre 2025 13.31
È stato identificato e rilasciato il 30enne nigeriano che martedì sera, 18 novembre avrebbe tentato di sottrarre una bicicletta ad un giovane di Andria, che si trovava con un gruppo di amici nei pressi di piazza Cappuccini. Il fatto di cronaca è avvenuto intorno alle ore 20,30. Sono state le grida del giovane di Andria, accortosi della sottrazione del proprio veicolo a destare l'attenzione di numerosi cittadini, oltre agli amici che erano in sua compagnia. Ne è nata una colluttazione. Per fortuna sul posto sono giunti con gli agenti della Squadra "Volanti" della Polizia di stato, anche personale del nucleo radiomobile dei Carabinieri e della Polizia Locale che hanno bloccato il giovane, inducendolo ad un più ragionevole comportamento.
Adesso per il nordafricano, senza regolare permesso di soggiorno, è iniziata la procedura da parte degli uffici della Questura di Andria per il provvedimento di espulsione dal suolo nazionale.
