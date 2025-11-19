Tanta di rubare una bici ad Andria, identificato 30enne nogeriano

Adesso per il nordafricano, senza regolare permesso di soggiorno, è iniziata la procedura da parte degli uffici della Questura di Andria per il provvedimento di espulsione dal suolo nazionale.

È stato identificato e rilasciato il 30enne nigeriano che martedì sera, 18 novembre avrebbe tentato di sottrarre una bicicletta ad un giovane di Andria, che si trovava con un gruppo di amici nei pressi di piazza Cappuccini. Il fatto di cronaca è avvenuto intorno alle ore 20,30. Sono state le grida del giovane di Andria, accortosi della sottrazione del proprio veicolo a destare l'attenzione di numerosi cittadini, oltre agli amici che erano in sua compagnia. Ne è nata una colluttazione. Per fortuna sul posto sono giunti con gli agenti della Squadra "Volanti" della Polizia di stato, anche personale del nucleo radiomobile dei Carabinieri e della Polizia Locale che hanno bloccato il giovane, inducendolo ad un più ragionevole comportamento.