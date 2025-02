Tangenziale: "da due mesi non riescono a sistemare una rampa, figuriamoci il resto!"

"Sembra incredibile ma, come denunciato anche dagli organi di stampa, continua ad essere ancora non percorribile la rampa di accesso alla tangenziale di Andria dalla SP1. Gravi le ripercussioni per i cittadini con problemi per la viabilità del territorio e manovre sempre più pericolose di automobilisti e mezzi pesanti. Sono passati oltre due mesi da quando, il 16 dicembre scorso, una cisterna carica di olio ha perso parte del carico proprio imboccando questa rampa di accesso alla tangenziale. La chiusura dello svincolo da allora non è stata ancora ripristinata. Ci chiediamo se tutto ciò è tollerabile, ancor più se aggiunto al disastroso stato in cui versa il manto stradale della tangenziale che fu rifatto per l'ultima volta, con una manutenzione straordinaria, nel 2013, e senza dimenticare altri numerosi tratti stradali della città dissestati. Come per la piscina, quindi, anche in questo caso l'assessore Loconte ha più volte promesso dei lavori che non sono mai avvenuti.Se l'Amministrazione Bruno ci impiega così tanto per riaprire uno svincolo, non osiamo immaginare quanto possa impiegare per tutto il resto.Anziché celermente impegnati in progetti futuribili con nomi fantasiosi (acqua, terra, mare, cielo, luna e sole…), sarebbe il caso che il sindaco Bruno si proietti a cose un pochino più necessarie ed allo stato più utili.Anche perché taluni assessori dovrebbero pure spiegare alla città quali siano le proprie attività per la collettività, alla luce delle cospicue indennità che i cittadini versano per il loro quotidiano impegno.Andria è una città che, purtroppo, oggi svetta per la Tari tra le più care d'Italia, per l'inquinamento con il primo posto in Puglia, per le strade pericolose, per una tangenziale in stato di abbandono, per la piscina comunale chiusa, fanalino di coda in Puglia per alberi piantati e privata del nuovo ospedale.In questo quadro i nostri amministratori si esaltano per un articolo apparso su una rivista internazionale che elogia l'attività di accoglienza dei nostri ristoratori e delle nostre strutture ricettive, rimarcando però che la città di Andria sia sconosciuta ai turisti. Cioè manca proprio l'attività di promozione che dovrebbe svolgere una Amministrazione comunale che si poggia, invece, sul grande lavoro dei nostri operatori dell'accoglienza e della ristorazione.Noi restiamo sempre più senza parole, come senza parole sono oramai i cittadini andriesi, disillusi da un sindaco e da una Amministrazione sempre meno attenta al benessere della città".Lo dichiarano in nota Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Liberali Riformisti Nuovo PSI, UDC, Movimento Pugliese, Io Sud, Puglia Popolare e Generazione Catuma